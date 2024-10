Preço de sepultamento aumenta mais de 30% em BH

O preço médio de um sepultamento em Belo Horizonte aumentou 31,9% em 2024 comparado com o mesmo período do ano anterior. De acordo com a pesquisa do Mercado Mineiro, realizada entre os dias 23 a 25 de outubro, a média saiu de R$881,48 em 2023 para R$1.163,12 neste ano.

Em contrapartida, o preço médio do túmulo caiu de R$12.770,00 para R$12.021,00, uma redução de 5,86%, enquanto o serviço de cremação sofreu uma queda de 18%, saindo de R$7.387,00 para R$6.057,00.

Considerando a variação nos diferentes serviços, a pesquisa concluiu que o preço médio total se manteve praticamente estável. Isso porque, em 2023, os serviços funerários totais ficavam em R$ 20.189,92 e, neste ano, o preço médio final é R$ 19.845,52. A redução é de 1,71%.

Variação

Segundo o levantamento do Mercado Mineiro, morrer em Belo Horizonte pode ser caro. Um velório pode custar até R$ 2 mil, mas o mais barato pode custar R$ 235,30, uma variação de 749%.

Já um túmulo pode ser encontrado na capital por até R$ 25.842,70, mas o mais barato sai por R$ 5.476,00, diferença a menor de 371%. O sepultamento, que aumentou de um ano para outro, pode custar de R$320,80 até R$ R$ 2.360,00, com variação de 635%. O preço cobrado para cremação vai de R$4.650,00 a R$ 8.748,94, com uma variação menor, de 88%.





Uma urna, dentre as mais baratas, pode custar de R$990,00 até R$4.500,00, com variação de 354%. As urnas mais caras custam de R$5.000,00 até R$53.000,00, com variação de 960%. Nas funerárias, o preço da coroa de flores pode variar de R$199,00 a R$678,00, com variação de 240%.

O serviço funerário completo mais barato, que consiste em uma urna, ornamentação, coroa de flores, transporte e preparação do corpo, pode custar entre R$1.790,00 até R$5.720,00, com variação de 219%.