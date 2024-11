Saudade, lembrança e gratidão. São as principais palavra dirigidas aos mortos neste sábado, Dia de Finados. Muitas pessoas preferiram antecipar a homenagem aos seus entes queridos e foram aos cemitérios nesta sexta-feira (1º/11).

Foi o que ocorreu Montes Claros, no Norte de Minas. De acordo com a administração dos cemitérios municipais Bonfim e Jardim da Esperança, a expectativa é que neste sábado, os dois locais recebam em torno de 60 mil visitantes.

Mas, na tarde desta sexta-feira, já era intenso o movimento nos dois cemitérios, com a “antecipação” das homenagens aos mortos. O Bonfim e o Jardim da Esperança são localizados lado a lado, entre os bairros Vila Luiza e São Judas. Neste ano, a prefeitura decidiu derrubar os muros que dividiam os dois cemitérios.





“Vim hoje, na véspera do Dia de Finados porque é mais tranquilo”, afirmou a aposentada Vanilda Versiane Santos, que visitou nesta sexta-feira o túmulo no Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, onde estão sepultados o marido e dois filhos dela. A mulher colocou no sepulcro flores Copo de Leite e Agapanto, lembrando que esta última espécie era a preferida do marido falecido.

A aposentada Maria da Conceição Oliveira também visitou o Cemitério do Bonfim nesta sexta-feira. Ela se antecipou porque neste sábado precisa homenagear parentes sepultados no distrito de Nova Esperança, distante 20 quilômetros da área urbana.

Outro que confessou ter o “costume” de ir ao cemitério para reverenciar seus entes queridos sempre na véspera do Dia de Finados foi o aposentado João Luiz Silva Muniz. “Venho na véspera porque no dia de Finados o cemitério fica muito cheio”, disse ele, que cuida bem do túmulo onde estão sepultados os seus pais e uma irmã. João faz o uso de cera líquida, mantendo o brilho da pedra de granito do sepulcro. “Faço isso motivado por muito amor e carinho”, declarou.

Horários de missas

A Arquidiocese de Montes Claros e a administração dos cemitérios do Bonfim e Parque Jardim da Esperança programaram quatro missas ao longo deste Dia de Finados, dedicadas aos mortos. As celebrações serão realizadas junto ao cruzeiro, onde foi armada uma tenda, no Cemitério do Bonfim, nos seguintes horários: 7h30, 9h30, 11h30 e 15h30.

Também foi programada uma missa no domingo, às 8h30, no mesmo local.