O fim de semana será de tempo instável, especialmente na Região Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (2/11) está previsto calor e ocorrência de chuvas isoladas de curta duração, a qualquer hora do dia em todas as regiões.

Segundo o Inmet, a condição meteorológica se dá por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas a combinação do calor e alta umidade, além do padrão dos ventos.

Por causa disso, o instituto alerta para a chance de chuvas intensas, com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 -60 km/h) no território mineiro. O aviso é válido até as 10h de segunda-feira (4/11).

A previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste. Os termômetros devem variar entre a mínima de 11ºC e máxima de 34ºC.

Previsão em BH

Na capital mineira o sábado (2/11) será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima prevista é 16ºC e máxima de 29ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 42%.

Panorama de novembro em Minas

Conforme o Inmet, novembro inicia com a estação chuvosa já estabelecida no estado, as pancadas de chuva típicas de primavera costumam ser frequentes, devido a configuração dos ventos em baixos, médios e altos níveis da atmosfera, aliados com a disponibilidade de umidade.

A partir desde mês a configuração da Zona de Convergência do Atlântico (ZCAS) normalmente se torna mais recorrente. O instituto estima que, no geral, novembro será de chuvas e temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média em Minas.

De acordo com série histórica, a média de precipitação na capital mineira é de 236,0 mm, e temperaturas máximas é de 27,7°C e mínimas de 18,9°C.