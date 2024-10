A Polícia Civil elucidou o assassinato de uma catadora de material reciclável na Vila São Jorge III, próximo ao Aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte. A mulher de 33 anos foi espancada, morta e teve o corpo jogado em um barranco. O crime ocorreu no último 23 de setembro.

Os autores do assassinato são E. F. B. S., de 41 anos, R. H. F. S., de 21, e mais três sobrinhos do primeiro, M. B. F. S., E. R. J. C. e Y. T. S. M.. Os quatro primeiros foram presos no Morro das Pedras, enquanto o último está foragido.

Segundo a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, da Delegacia de Homicídios Sul, o crime ocorreu por que o rapaz de 21 anos escondeu um carregador de revólver para que não fosse apreendido pela polícia.





“O filho (R. H. F. S.) escondeu o carregador num lote vago, junto dos recicláveis recolhido por essa mulher. A mulher vendeu todo o monte de material que ela havia juntado. Isso gerou revolta no pai e no filho, que passaram a acusar a mulher de ter roubado o carregador para vendê-lo”, explica a delegada.





Foi quando eles elaboraram um plano para se vingar da mulher. O homem e o filho atraíram a mulher até sua casa e lá, começaram a espancá-la. “Os sobrinhos do homem também participaram. Depois de ajudar na tortura, arrastaram a mulher, pela rua e jogaram o corpo no barranco”, conta a delegada.





Pai e filho foram presos logo em seguida, enquanto que os três sobrinhos fugiram. Dois deles foram recapturados nesta quarta-feira (30/10). O terceiro segue foragido.





Reincidência





E. F. B. S., de 41 anos, é reincidente em crimes. Ele já foi preso por tráfico de drogas, agressão e responde por dois homicídios, em 2017 e 2022. Pelo primeiro, ele está condenado a 14 anos de prisão, no entanto, segue em liberdade, por ter recorrido do julgamento.





Os quatro presos estão sendo indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, tortura e por dificultar a defesa da vítima.