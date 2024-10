Haverá celebrações do Dia de Finados em seis cemitérios da Grande BH

O Dia de Finados é celebrado pela comunidade católica no próximo sábado (2/11) Neste ano, a Arquidiocese de Belo Horizonte terá uma programação que envolve missa de intercessão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e celebrações em cemitérios. Confira a programação completa ao final desta matéria.

Na Basílica, localizada no alto da Serra da Piedade, em Caeté, a missa será realizada às 15h, com transmissão virtual no Canal Mãe Piedade, pelo YouTube. Na ocasião, a Arquidiocese disponibiliza que os fieis interessados possam enviar nomes de pessoas que já faleceram para que recebam preces durante a celebração.





O prazo de envio é o dia 1° de novembro, no formulário “Unidos em oração pelos que amamos e já partiram”.





Já nos cemitérios, a programação começa às 7h, no Cemitério da Saudade, no Bairro Saudade. A principal missa no local será às 9h, que será presidida pelo dom Edmar José.





No Cemitério da Paz, a celebração será iniciada às 7h30, com celebração presidida pelo dom Joaquim Mol, bispo referencial nacional para a Pastoral do Povo da Rua.





Na Grande BH, será celebrada missa de Finados no Cemitério Bom Jesus, na cidade de Contagem, presidida por dom Nivaldo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, às 8h. Já em Mário Campos, às 8h30, haverá celebração presidida por dom Joel Maria.





Também haverá celebrações no Cemitério do Bonfim e no Cemitério da Consolação, em Belo Horizonte.





Confira a programação completa da Arquidiocese de Belo Horizonte:





Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade

Missa de intercessão: 15h

Endereço: Alto da Serra da Piedade s/n, Zona Rural – Caeté





Cemitério da Paz

Celebração presidida por dom Joaquim Mol: 7h30

Horários de Santa Missa: 9h, 11h, 13h30, 15h e 16h30

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 850 – Bairro Caiçaras, Belo Horizonte





Cemitério da Saudade

Missa presidida por dom Edmar José: 9h

Horários de Santa Missa: 7h, 11h, 13h, 15h e 17h

Endereço: R. Cametá, 585 – Bairro Saudade, Belo Horizonte





Cemitério do Bonfim

Horários de Santa Missa: 8h, 10h, 14h e 16h

Endereço: R. Bonfim, 1120 – Bairro Bonfim, Belo Horizonte





Cemitério da Consolação

Horários de Santa Missa: 8h, 10h e 15h

Endereço: R. Jose Gomes domingues, 2000 – Bairro Jaqueline, Belo Horizonte

Cemitério Bom Jesus (Contagem)

Celebração presidida por dom Nivaldo: 8h

Horário de Santa Missa: 10h

Endereço: Rua Miguel de Souza Arruda, 137 – Alvorada, Contagem





Cemitério Nossa Senhora da Conceição (Mário Campos)