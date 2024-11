Heron Guimarães (União Brasil), prefeito eleito de Betim, é o entrevistado do 'Em Minas' que vai ao ar neste sábado (2/11), às 19h20, na TV Alterosa e no Youtube do Portal Uai

O prefeito eleito de Betim, Heron Guimarães (União Brasil) contou, em entrevista para o "Em Minas", como pretende solucionar os problemas da cidade e como vai fazer para dar a ‘sua cara’ na gestão da prefeitura. A entrevista completa irá ao ar neste sábado (2/11), às 19h20, na TV Alterosa e no canal no Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (3/11) do Estado de Minas.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o político afirmou que a construção de um Rodoanel seria a solução para Betim e Contagem, mas que o traçado pelo governo estadual não é adequado, pois vai dividir as cidades ao meio. “Nós temos, sim, uma alternativa, um projeto. Nós temos recursos já reservados para fazer de forma municipal, mas não seria ideal. O estado deveria sentar conosco e entender que nós temos um projeto melhor do que aquele que ele insiste em propor”, afirmou.

No tópico da saúde, apontado em pesquisas como o principal problema reconhecido pelos moradores de Betim, o prefeito eleito defende que sua gestão vai solucionar o primeiro acolhimento, que seria a saúde básica. “Nosso desafio maior é de valorizar e de aumentar a questão médica, a questão de recursos humanos e a questão das especialidades. Nós precisamos aumentar o número de mutirões. A oftalmologia está mais ou menos resolvida, nós conseguimos resolver isso nos últimos meses, mas nós temos a questão da saúde da mulher, nós temos a questão da ortopedia”, detalhou.

Ao ser questionado sobre política, Heron afirmou ter um bom relacionamento com o governo estadual, especialmente com o vice-governador Mateus Simões (Novo), a quem diz admirar muito, e também com os prefeitos eleitos de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e de Contagem, Marília Campos (PT).

Sobre economia, Heron afirmou que o potencial de Betim está no setor logístico, que deverá ser desenvolvido ainda mais com a entrega do aeroporto da cidade, que, segundo o político, será entregue entre 2026 e 2027.

Onde assistir

A entrevista com o prefeito eleito de Betim, Heron Guimarães, vai ao ar na noite deste sábado (2/11) na TV Alterosa e também no canal no Youtube do Portal Uai (youtube.com/portaluai). O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e na internet - que conta com um terceiro bloco exclusivo. O Estado de Minas vai publicar o conteúdo da entrevista em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo (3/11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia