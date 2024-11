Motorista perdeu o controle do veículo passou para a contramão e bateu contra caminhão

O motorista de um Gol, de cor branca, Ivan Reis Teixeira, de 39 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (4/11), ao bater, de frente, contra um caminhão-caçamba, de transporte de minério. O acidente aconteceu na rodovia LMG-323, divisa dos municípios de Jaboticatubas e Baldim, região central de Minas Gerais.





A vítima era residente no Bairro de Cuiá, em Baldim, e estava indo para o trabalho, em Jaboticatubas, segundo seu irmão.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Gol teria perdido o controle do veículo e entrado na contramão, batendo frontalmente com o caminhão, que seguia para Sete Lagoas.

O acidente interdita a rodovia, que está fechada. Não existe previsão para a liberação das duas pistas.

