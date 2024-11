Ao longo desta semana, 15 crianças realizarão procedimentos para o tratamento de cardiopatias congênitas na Santa Casa BH, a partir do projeto “Little Heroes”. Esther Emanuely Dias, de 7 anos, é uma delas. A menina – que entrou em cirurgia ontem (5/11) – teve diagnosticada ainda no primeiro mês de vida a Comunicação Interventricular (CIV) e, desde então, faz acompanhamento e controle com um cardiologista.





Por meio de uma parceria com a Abbott, empresa de cuidados para a saúde, foram adquiridos 15 dispositivos pediátricos, entre cateteres e próteses, para a correção de malformações cardíacas das crianças. O evento de abertura começou ontem, às 7h, no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT) da Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





“Minha filha não sentia nada, mas nos preocupava. Há pouco tempo descobrimos a Persistência de Canal Arterial (PCA) e fomos agraciadas com a prótese. Por isso o precedimento de hoje”, conta Barbara Christine Dias, mãe de Esther. Ela comenta que a filha, no geral, estava tranquila e que, mesmo que um pouco nervosa com a cirurgia, está muito feliz pela oportunidade.





Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com cardiopatias congênitas por ano. Hemodinamicista pediátrico, Roberto Max diz que a cardiopatia é categorizada como congênita porque os bebês já nascem com ela, “seja por fatores genéticos ou ambientais”.





Roberto explica que é muito comum e frequente entre os bebês. “A cada 100 grávidas, um bebê nasce com o diagnóstico, que são cerca de 200 tipos diferentes, do mais simples ao mais complexo”. A maioria das crianças estão sendo tratadas por cateterismo, ou seja, com a condução de um tubo flexível até o coração. De acordo com o especialista em doenças cardíacas, é um método menos invasivo e sem cortes.





No caso de Esther, “havia uma artéria que não deveria existir”, esclarece o médico. Isso porque essa artéria deve estar presente somente na vida fetal, devendo fechar-se quando a criança nasce. Caso permaneça, como no caso da menina de 7 anos, pode levar a sobrecarga do coração. Com o procedimento, o canal arterial será obstruído.





“Resumidamente, é como se fosse uma rolha introduzida a fim de fechar esse vaso e impedir que o fluxo passe por ele”.





Parceria

O projeto “Little Heroes” permite acesso a produtos e dispositivos da Abbott usados para tratar bebês e crianças. São equipamentos pediátricos para corrigir os problemas cardíacos e capazes de salvar a vida dos pequenos pacientes.

“Por meio do Little Heroes, a Abbott vem transformando a vida de jovens com problemas cardíacos em diversos países ao redor do mundo e que, dificilmente, teriam acesso a estas tecnologias inovadoras. Somente no Brasil, quase 100 crianças já tiveram suas vidas impactadas por nossas soluções e hoje podem viver de maneira mais saudável e plena”, afirma Andreia Vilar, gerente nacional de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil.

O diretor de Assistência à Saúde da Santa Casa BH, Cláudio Dornas, reforça a importância da ação para levar assistência de qualidade àqueles que mais precisam. “Essa parceria é um exemplo claro do nosso compromisso em promover saúde de ponta para todos, especialmente para as crianças que enfrentam desafios tão significativos. Ao unir esforços com a Abbott, estamos não apenas oferecendo tratamento a 15 crianças com cardiopatias congênitas, mas também reafirmando nossa missão





e salvar vidas e proporcionar um futuro melhor para elas. Cada procedimento realizado é um passo em direção a um mundo onde cada criança tenha a chance de crescer saudável e plena”, diz.

Sobre a Santa Casa BH

Fundada em 1899, atualmente, a Santa Casa atende mais de 90% dos municípios mineiros, sendo o maior complexo de saúde do estado e a maior instituição do país em número de internações pelo SUS.

São 10 unidades e mais de 8 mil colaboradores e médicos, cerca de 1.200 leitos, 27 salas cirúrgicas, um moderno parque tecnológico, ambulatórios equipados e um corpo clínico de referência nacional. Oferece, ainda, mais de 40 especialidades médicas e realiza, anualmente, mais de 3,6 milhões de atendimentos.

A instituição atua nos eixos de assistência à saúde; ensino, pesquisa e inovação e assistência social. Ela se destaca por ser referência no país em alta complexidade, em especialidades como cirurgias cardíacas e neurológicas, transplante de órgãos e tecidos, oncologia, partos de alto risco, entre outras. n





