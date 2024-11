Carreta que transportava linhas para tricô pega fogo e fica totalmente destruída na BR-267, no Sul de Minas

Uma carreta carregada de linhas para tricô pegou fogo na BR-267 na madrugada desta quarta-feira (6/11). O incidente foi registrado na altura do KM 464, entre os municípios de Campestre e Machado, no Sul de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o motorista, que não teve a identidade revelada, percebeu o início das chamas pelo retrovisor e parou imediatamente para investigar.

Ao descer do veículo, ele se deparou com a carroceria já em chamas, e o fogo se espalhava rapidamente. Apesar das tentativas, não conseguiu conter o incêndio. A causa do incidente ainda é desconhecida, segundo os bombeiros.

Em questão de minutos, o fogo consumiu o veículo por completo. Para apagar as chamas, os militares utilizaram cerca de 5 mil litros de água e, depois do controle do incêndio, lavaram a pista.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, interditando o tráfego nos dois sentidos da rodovia durante a ocorrência.