Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (6/11), depois de roubar dois veículos, ser perseguido pela Polícia Militar (PM) e fugir a pé pelas ruas do Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha. Um outro, que dirigia a moto onde estavam, conseguiu fugir.





De acordo com o tenente Brandhuber, do 13° batalhão, os dois suspeitos estavam em uma moto quando abordaram uma senhora. Um deles roubou o carro dela e fugiu pelas ruas do bairro. Os policiais do batalhão foram avisados e começaram um cerco, com bloqueio. Diante disso, o suspeito abandonou o carro roubado e pegou outro, dessa vez de um senhor.





Os militares continuaram com o cerco, tendo a ajuda do helicóptero Pégasus. O homem foi localizado, perdeu o controle do carro, bateu no meio-fio e fugiu a pé, pelas ruas do bairro. Ele foi encontrado pelos policiais em uma casa.

Segundo o tenente, durante a fuga, o homem se livrou de uma arma. Com ele, os policiais encontraram joias que pertenciam a vítima do primeiro carro.

O tenente disse ainda que o homem se identificou usando um nome falso e que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito que dirigia a moto conseguiu escapar.