Um novo trecho da orla da Lagoa da Pampulha foi interditado para obras nesta terça-feira (12/11). A intervenção foi realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), devido à continuidade das obras e serviços de substituição do interceptor de esgoto no Bairro São Luiz, na Pampulha.

A partir de agora, a interdição na avenida ocorre no sentido Antônio Carlos, entre a Praça Alberto Dalva Simão e a Alameda das Latânias. Para quem acessa a Otacílio Negrão de Lima vindo pela Avenida Antônio Carlos, o trânsito segue fluindo normalmente.

O trabalho da Copasa é realizado na tubulação responsável pela captação e condução dos efluentes da região até a Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça. O objetivo desta etapa é a construção da caixa que conecta o sistema existente com a nova rede implantada.

A companhia está implantando cerca de 175 metros de interceptor, com o diâmetro sendo alterado para 1.800 milímetros. Essa mudança permitirá a condução de uma vazão de esgoto que pode atingir até 2 mil litros por segundo na região.

No decorrer da execução dos serviços, a Copasa afirmou que manterá a população informada sobre as novas etapas em andamento e, quando necessário, sobre as interdições e alterações no trânsito da região. Ao todo, os trabalhos preveem a implantação de 2,1 mil metros de interceptor, e as intervenções devem durar até janeiro de 2025.

Obras no viaduto



Próximo às atividades da Copasa, o trânsito também segue alterado devido às obras de manutenção no pilar do Viaduto Oscar Niemeyer, dentro da Estação Pampulha, que passa sobre a Avenida Portugal. O trabalho nesta área tem duração estimada de 90 dias.

Com as alterações, três linhas não estão atendendo à estação, o que forçará os passageiros a fazerem mais uma baldeação. São elas: 63 e 64, que partem da Venda Nova, e 67, que sai da mesma estação.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a retirada do embarque e desembarque dessas três linhas visa garantir a segurança dos passageiros e dos trabalhadores da obra. A gestão municipal optou por manter duas linhas oriundas da Região de Venda Nova atendendo à estação: a 68 e a 6350, ambas provenientes da Estação Vilarinho.

Os passageiros da Estação Venda Nova ficarão sem ônibus para a Estação Pampulha e, portanto, precisarão baldear nas estações das avenidas Pedro I e Antônio Carlos.

Opções para os passageiros

- Da Estação Venda Nova para Estação Pampulha: embarcar nas linhas 63 ou 64, descer nas estações da Avenida Pedro I e embarcar nas linhas 68 ou 6350.

- Da Estação Vilarinho para Estação Pampulha: embarcar nas linhas 68 ou 6350.

- Da Estação Pampulha para Mineirão, Avenida Carlos Luz, Avenida Pedro II ou Santo Agostinho: embarcar nas linhas 68 ou 6350 (sentido Centro), descer na Estação Santa Rosa e embarcar nas linhas 64 ou 67.