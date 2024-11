A Arquidiocese de Belo Horizonte informou que vai distribuir mais de mil refeições nesta quinta-feira (14/11), das 11h30 às 12h30, no Espaço 104, localizado na Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), no Centro da cidade, em celebração ao 8º Dia Mundial dos Pobres. Das 9h às 13h, também serão oferecidos à população em situação de rua serviços relacionados ao autocuidado e à saúde.

Segundo a Arquidiocese, o evento contará com cerca de 250 voluntários, e foram arrecadadas doações para alimentar um público de mil pessoas com café da manhã e almoço. O serviço será realizado apenas no Espaço 104, com entrada pela Avenida dos Andradas.

O "grande almoço" é uma iniciativa "Dai-lhes vós mesmos de comer", da Catedral Cristo Rei, que recolheu doações de alimentos feitas pela população de Belo Horizonte nas últimas semanas. A iniciativa é uma parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais.

Ainda de acordo com o 4º Censo da População Adulta em Situação de Rua da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mais de 5 mil pessoas vivem em situação de rua em Belo Horizonte. A maior parte dessa população é formada por homens.





Segundo a Arquidiocese, a iniciativa é uma ação solidária da Catedral Cristo Rei, que também distribui todas as sextas-feiras cerca de 400 refeições para aqueles que enfrentam a desnutrição e a fome. O almoço tem o intuito de ser balanceado e nutritivo e visa alcançar crianças, idosos, adultos solitários e famílias.

Dia Mundial dos Pobres

Neste ano, o 8º Dia Mundial dos Pobres será celebrado pela Igreja no dia 17 de novembro. O Papa Francisco declarou que a data se tornou um compromisso na agenda de cada comunidade eclesial e uma oportunidade pastoral para que os fiéis escutem a oração dos pobres e percebam a sua presença.

