Belo Horizonte está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento até as 8h desta quarta-feira (13/11). O alerta foi emitido nesta terça (12) pela Defesa Civil municipal.





Conforme o órgão, a capital mineira pode enfrentar um volume de chuvas de até 20mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.

A recomendação é evitar áreas de inundação como perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, não se abrigar próximo a árvores e se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Minas sob alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça (12), um alerta de ‘perigo’ para chuvas e ventos intensos em 55 cidades mineiras. O aviso aponta ainda, risco para alagamentos. Apesar de as condições meteorológicas serem favoráveis para o tempo estável em grande parte de Minas Gerais, áreas de instabilidade ainda cobrem parte do Brasil central. De acordo com o Inmet, algumas regiões do estado podem registrar chuvas típicas da primavera.

O alerta emitido pelo Inmet descreve chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia com ventos intensos entre 60 e 100 km/h até 12h desta quarta. O aviso meteorológico alerta também para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.