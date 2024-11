O motorista de uma Kombi de BH sofreu duplo prejuízo na manhã desta quarta-feira (13/11). Primeiro, ele bateu em um poste, na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Sagrada Família, na Região Leste e ficou gravemente ferido. Depois, enquanto era socorrido, a vítima teve a Kombi invadida por um ladrão, que levou parte da carga transportada.





O acidente ocorreu nas primeiras horas desta manhã e suspeita-se que a causA foi a chuva forte que caiu na região. Depois de subir no meio-fio do canteiro que divide a pista de veículos com a do Move, e bater contra o poste, a porta do veículo se abriu e o motorista foi arremessado no asfalto.





Transeuntes ajudaram a socorrer a vítima, que foi retirada do asfalto e levada para o canteiro. Enquanto isso, alguém de aproximou do carro e começou a retirar caixas da mercadoria que era transportado no veículo.





O ladrão fugiu do local, carregando duas caixas, segundo testemunhas. O condutor foi socorrido pelo Samu e está internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII. A Polícia Militar faz uma operação na região para tentar localizar e prender o ladrão.