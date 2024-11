O Corpo de Bombeiros foi acionado para explosão e incêndio em uma residência na noite dessa terça-feira (12/11), no bairro Mineirão, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Parte do telhado, o portão e a madeira que cercava a sacada do segundo andar da casa foram arremessados para a rua com a força da explosão. O botijão de gás foi retirado de dentro do imóvel por vizinhos.





Uma pessoa foi encontrada pelos militares já fora da residência com boa parte do corpo com queimaduras de 2º e 3º graus, além de cortes nos pulsos.

Dentro da casa, os bombeiros encontraram uma churrasqueira dentro do banheiro e, segundo populares, o botijão também estava dentro do cômodo.





Pela onda mecânica e térmica da explosão, todos os móveis da residência foram afetados e a estrutura também foi danificada.





A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico.

A perícia e a Defesa Civil foram acionados para os trabalhos de investigação e vistoria. O local foi isolado devido ao risco de desabamento.