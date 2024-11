Um terceiro ocupante do carro sobreviveu, mas teve politraumatismo e foi encaminhado a um hospital pelo Samu

Duas pessoas morreram após o carro onde elas estavam ser esmagado por um caminhão-baú nessa segunda-feira (11/11) na BR-365. O acidente aconteceu na altura do KM 375 da rodovia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros nesta terça (12/11).

Conforme a corporação, os corpos do motorista e de um dos passageiros do veículo VW Gol ficaram presos às ferragens. Um terceiro ocupante do carro sobreviveu, mas teve politraumatismo e foi encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O veículo tinha placas da cidade de Teotônio Vilela, em Alagoas.

O condutor do caminhão não ficou ferido e alegou aos militares que o motorista do automóvel perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, causando a batida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Após a conclusão dos trabalhos, os bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas das ferragens. Os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia