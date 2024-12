Conhecido por seu trabalho humanitário, especialmente em hospitais de tratamento de câncer, Bispo Bruno Leonardo realiza um evento no Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo domingo (15/12). A expectativa é reunir um público de 77 mil pessoas na capital mineira.

Intitulado “Visita do Profeta”, o evento é gratuito e contará com uma significativa doação em dinheiro ao Instituto Mário Penna por parte do bispo, reforçando seu compromisso com causas sociais e com aqueles que mais precisam.

Bruno Leonardo, de 42 anos, é natural de Salvador, Bahia. Nas redes sociais, conta com mais de 60 milhões de seguidores, sendo 37 milhões de inscritos no YouTube. Ele é apontado como o líder religioso mais seguido do Brasil.

Sua mensagem sempre motivadora tem, segundo milhões de fieis, transformando vidas ao redor do mundo. Durante a catástrofe no Rio Grande do Sul, ele esteve pessoalmente envolvido no socorro às vítimas, distribuindo alimentos.

Serviço

Evento: Visita do Profeta

Data: 15 de dezembro de 2024

Abertura da esplanada: 3h30

Abertura dos portões: 4h

Início do evento: 9h

Término do evento: 12h

Local: Estádio Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte -MG)

Entrada: Gratuita*, mediante retirada dos ingressos.

Retirada de ingressos: *Bilheteria Norte do Mineirão, todos os dias, de 9h às 20h, mediante apresentação de senhas.