Um sargento da Polícia Militar (PM) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, se envolveu em duas ocorrências nessa quinta-feira (12/12); primeiro como vítima e depois como suspeito.





No primeiro registro, conforme boletim de ocorrência, o nome dele consta como vítima de uma suposta tentativa de homicídio em um bar da cidade. O suspeito foi preso depois de tentar esfaquear o policial. A faca foi apreendida.





Depois desta ocorrência, o policial acabou preso por desobediência e desrespeito a um superior.





Segundo o outro registro policial, no momento em que uma equipe da PM colocava o suspeito da tentativa de homicídio em viatura policial, no compartimento destinado à condução de presos, o sargento da PM deu vários socos no corpo e rosto do homem, sendo repreendido por tenente da PM de Uberaba. Ele questionou o porquê que o sargento estava agredindo o homem, pois o homem já estava algemado.





Ainda consta no registro policial que o sargento respondeu, na frente de todos os militares, que não aceitaria o tenente chamar a atenção dele "na frente de subordinados". "(...) Se tal oficial (tenente da PM) quisesse fazê-lo que falasse com ele reservadamente (...) haja vista o aparente estado alteração emocional demonstrado pelo sargento, o fato de ele estar visivelmente portanto uma arma na cintura e com sinais de ter ingerido bebida alcoólica, o tenente não tomou nenhuma providência neste momento. Depois de uns cinco minutos, o sr. tenente reteve a identidade funcional do sargento no bolso e disse-lhe para ir para ao ponto de apoio da rodoviária, onde seria feito o reds", diz outros trecho do registro policial.

Neste ponto policial, ainda conforme a PM de Uberaba, o tenente deu voz de prisão ao sargento pelos crimes de desobediência de desrespeito a superior.