Um corpo foi encontrado dentro do porta-malas de um carro Chevrolet Corsa Wind 1999 na madrugada desta sexta-feira (13/12) no Bairro Residencial Bethânia, em Santana Paraíso, no Vale do Rio Doce.





Segundo informações da Polícia Militar, o corpo estava apenas com os pés para fora e um ferimento contuso na cabeça. Pela dinâmica da cena, a polícia acredita que a vítima, de 49 anos, foi golpeada e lançada para dentro do veículo logo depois.





Marcas de sangue foram encontradas no para-choque do carro, mas parte foi removida pela chuva que atingiu a região durante a noite.

Ainda de acordo com a PM, a dinâmica sugere que o homicídio ocorreu em outro local e o corpo foi transportado para onde o carro foi abandonado.





A arma utilizada não foi identificada até o momento. O veículo foi apreendido para exames periciais.

A PM está em busca de informações sobre a autoria e motivação do crime.