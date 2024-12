Caminhão carregado com 40 mil litros de álcool tombou na pista da BR-365, no Norte de Minas

Dois acidentes com caminhões carregados com combustível fecham ao menos dois pontos da BR-365. As ocorrências foram registradas na madrugada desta sexta-feira (13/12) e ainda não há previsão de liberação.





Na altura do quilômetro 65, em Claro dos Poções, no Norte de Minas, um caminhão carregado com 40 mil litros de álcool tombou e fechou a pista nos dois sentidos. Segundo o relato do motorista, ele seguia sentido a cidade de Candeias, na Bahia, quando perdeu o controle da direção e tombou o veículo.





A carreta foi encontrada pela guarnição do Corpo de Bombeiros tombada no lado do motorista, com vazamentos de óleo motor, mas sem vazamentos nos tanques que transportavam álcool.

Os militares adotaram medidas de segurança, fizeram contato com a Núcleo de Emergência Ambiental (NEA), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e isolaram o local.





O motorista foi socorrido com cortes e escoriações na boca. A passageira, que estava com suspeita de fratura na tíbia e fíbula, foi encaminhada para atendimento médico.





A ocorrência segue em andamento e ainda não há previsão de liberação.

Em Patos de Minas





Em outro ponto da BR-365, no quilômetro 441, um caminhão carregado com gasolina tombou e fechou a pista da rodovia nos dois sentidos. A PRF está no local e acompanha a ocorrência. Ainda não há previsão de liberação.