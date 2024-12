Um homem de 40 anos, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra adolescentes, foi preso na última terça-feira (10/12) no município de Novo Oriente de Minas, no Vale do Mucuri, informou a Polícia Civil (PCMG) nesta quinta-feira (12/12). A violência sexual acontecia em um estúdio de tatuagem clandestino na casa do suspeito.



Conforme aponta a investigação, o tatuador atraía garotas com a promessa de tatuagens gratuitas, quando se aproveitava da situação para cometer os abusos.

Além de realizar as tatuagens sem autorização dos pais, o homem oferecia drogas e bebidas para as adolescentes a fim de diminuir a resistência delas para os atos sexuais. A dinâmica dos crimes e o número de vítimas não foram informados.





“No local, bastante insalubre, foram apreendidos vários materiais reaproveitados e utilizados para realização de tatuagens, o que colocou em risco a saúde das vítimas”, pontuou a PCMG. O tatuador poderá responder também pelos crimes de lesão corporal e tráfico de drogas.

A Polícia Civil chegou ao suspeito após o Conselho Tutelar na cidade receber diversas denúncias e notificar as autoridades. Após a prisão preventiva ratificada na delegacia, ele foi levado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.



As investigações estão em curso na delegacia da instituição policial em Teófilo Otoni.

