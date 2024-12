Chuvas isoladas devem persistir em Belo Horizonte no fim de semana, com previsão de maior volume no domingo (14)

O último dia útil da semana em Belo Horizonte terá céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (13/12), as temperaturas na capital devem oscilar entre 16°C e 26°C.

Para o fim de semana, o cenário deve permanecer semelhante, com previsão de pancadas isoladas ao longo do dia, características da primavera, que está próxima do fim. No domingo, a possibilidade de chuva aumenta.

Nesta quinta-feira (12), Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 19,1°C, às 5h, e máxima de 24,3°C, às 14h.

No restante de Minas Gerais, o dia também deve ser nublado, com pancadas de chuva isoladas. Porém, regiões do Triângulo Mineiro, Norte de Minas e Vale do Mucuri estão sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet, válido até as 10h desta sexta-feira (13). O aviso prevê precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes, que podem atingir até 60 km/h.

