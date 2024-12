Cento e oitenta e nove cidades de Minas Gerais (veja lista completa abaixo) podem ser atingidas por uma tempestade com queda de granizo nesta sexta-feira (13/12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de ventos de até 100 km por hora e chuva de até 60 milímetros por hora ou 100mm por dia em 58 municípios mineiros. Nesses locais, o alerta laranja, de perigo, é válido até as 10h de amanhã.

Já em outras 131 cidades, o alerta amarelo, de perigo potencial, prevê chuvas de até, prevê chuva de até 30mm por hora ou até 50mm por dia, com ventos intensos de até 60 km por hora. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.





Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Alerta laranja

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araxá

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Delta

Douradoquara

Estrela do Sul

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Indianópolis

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Lagamar

Lagoa Formosa

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Nova Ponte

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Planura

Prata

Presidente Olegário

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Serra do Salitre

Tapira

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

Alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Alpinópolis

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Augusto de Lima

Bambuí

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Buenópolis

Buritizeiro

Cachoeira Dourada

Campos Altos

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Cascalho Rico

Cássia

Cedro do Abaeté

Centralina

Claraval

Conceição da Aparecida

Corinto

Coromandel

Córrego Danta

Curvelo

Delfinópolis

Diamantina

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Estrela do Indaiá

Felixlândia

Fortaleza de Minas

Francisco Dumont

Gouveia

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Iguatama

Inimutaba

Ipiaçu

Itamogi

Itaú de Minas

Ituiutaba

Jacuí

Japaraíba

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Leandro Ferreira

Luz

Martinho Campos

Matutina

Medeiros

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Muzambinho

Nova Resende

Nova Serrana

Olhos-d'Água

Paineiras

Pains

Papagaios

Paracatu

Paraopeba

Passos

Patos de Minas

Pimenta

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Pompéu

Pratápolis

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Quartel Geral

Rio Paranaíba

Sacramento

Santana de Pirapama

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Monte

Santo Hipólito

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São João Batista do Glória

São José da Barra

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serra da Saudade

Tapira

Tapiraí

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Uberlândia

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante