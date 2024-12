Dezenas de milhares de pessoas em todo o Reino Unido ficaram sem energia elétrica neste sábado (7), depois que a tempestade Darragh atingiu o país com ventos fortes, causando transtornos às viagens pré-natalinas.

O Met Office do Reino Unido emitiu um raro alerta vermelho para ventos fortes, que permaneceu em vigor durante a madrugada de sábado, cobrindo partes do País de Gales e do sudoeste da Inglaterra.

O governo advertiu três milhões de pessoas que vivem na região com um alerta em seus telefones para que ficassem em casa na noite de sexta-feira.

Espera-se que Darragh traga provoque fortes chuvas no fim de semana, com mais de 100 avisos e alertas de inundação em vigor em todo o Reino Unido.

No País de Gales, o Met Office estimou rajadas de vento de até 150 km/h, deixando mais de 50.000 pessoas sem energia, de acordo com a agência de notícias PA.

No total, os cortes de energia afetaram 86.000 residências na Inglaterra, Escócia e País de Gales, de acordo com a Energy Networks Association.

Os trens foram interrompidos ou suspensos em várias rotas, inclusive de Glasgow a Edimburgo, na Escócia, e entre Cambridge e o aeroporto de Stansted, no leste da Inglaterra.

