Um adolescente ficou em estado grave depois de cair de bicicleta e o eixo da roda perfurar e se prender crânio dele. O caso inusitado aconteceu em via pública de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (12/12).

Vídeo que circula na internet mostra o garoto sofrendo a queda no momento que atravessava cruzamento entre duas ruas. Ele caiu pra frente, por motivo desconhecido, e, ao mesmo tempo, o eixo da roda atingiu a parte de trás do crânio dele. Instantes depois um homem corre em direção à vítima e presta os primeiros socorros.





Inicialmente, segundo relato de testemunha, o garoto foi encaminhado para pronto socorro de Conceição das Alagoas e depois precisou ser encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, a cerca de 60 km.





A reportagem solicitou boletim de ocorrência do caso, provavelmente, registrado pela PM de Conceição das Alagoas, e aguarda retorno. Já segundo a assessoria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o adolescente passou por cirurgia, e está se recuperando bem.

