Uberaba lidera o agronegócio em Minas e na Região Sudeste

Em Valor Bruto da Produção (VBP), Uberaba, no Triângulo Mineiro, ocupa a 1ª posição na Região Sudeste e em Minas Gerais, além do 30º lugar no Brasil, entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio nacional, segundo o ranking do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O levantamento, divulgado nesta terça-feira (15/10), revelou que 36% dos 100 municípios mais ricos do agronegócio nacional estão localizados no Mato Grosso, com a cidade de Sorriso liderando a lista. O município registrou um VBP de R$ 8,313 bilhões no ano passado, proveniente de três culturas: soja, milho e algodão.

O ranking é baseado nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) referentes a 2023, uma pesquisa anual do IBGE que abrange 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes produzidas nos 5.563 municípios brasileiros.

Juntos, os 100 municípios listados no ranking apresentaram um VBP de R$ 260,14 bilhões no último ano, equivalente a 31,9% dos R$ 814,5 bilhões contabilizados em todo o Brasil.

Uberaba

De acordo com o ranking do Mapa, Uberaba somou R$ 2,845 bilhões em VBP. Informações da prefeitura indicam que o município subiu quatro posições em relação ao ranking do ano anterior, referente a 2022.

Uberaba também se destaca na produção de cana-de-açúcar, totalizando R$ 1,351 bilhões. “Estamos em primeiro lugar no país em produção de cana-de-açúcar, e em relação à soja, sorgo e milho, nos últimos anos sempre figuramos entre as três cidades do estado que mais produzem”, afirmou Marco Túlio Machado Borges Prata, presidente do Sindicato Rural de Uberaba.

Ele destacou que a cidade possui uma cultura diversificada. “Poucas pessoas sabem, mas somos os maiores produtores de cenoura de Minas Gerais. Além disso, cultivamos diversas outras culturas, como cebola, batata, trigo e alho.”

Segundo o presidente do Sindicato Rural, Uberaba, o maior município da região sul do Triângulo Mineiro, conta com cerca de 5 mil propriedades rurais e aproximadamente 3 mil proprietários. “Recebemos essa notícia (o novo ranking do Mapa) como esperado. Temos investido muito no desenvolvimento da qualidade técnica. Nossa meta é apoiar o produtor rural para que ele aprimore seu desempenho técnico e gerencial, otimizando assim produtividade, qualidade e renda”, concluiu Prata.

As outras 11 cidades de MG

Além de Uberaba, outras 11 cidades de Minas estão entre as 100 mais ricas do agronegócio, conforme o ranking do Mapa.

Logo após Uberaba, em 31º lugar, está Unaí, no Noroeste, com R$ 2,788 bilhões em valor de produção. Em seguida, vêm Paracatu, também no Noroeste (41º, com R$ 2,289 bilhões), e Patrocínio, no Alto Paranaíba (47º, com R$ 2,117 bilhões); Perdizes, no Triângulo Mineiro (52º, com R$ 2,044 bilhões); Sacramento, no Triângulo Mineiro (72º, com R$ 1,567 bilhões); Araguari, no Triângulo Mineiro (82º, com R$ 1,391 bilhões); Frutal, no Triângulo Mineiro (85º, com R$ 1,373 bilhões); Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba (87º, com R$ 1,337 bilhões); Buritis, no Noroeste (95º, com R$ 1,268 bilhões); Coromandel, no Alto Paranaíba (97º, com R$ 1,247 bilhões); e, em 99º lugar, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com R$ 1,235 bilhões de valor de produção em 2023.

Outros dados

O ranking do Mapa indica que os 100 municípios mais ricos em valor de produção abrangem uma área colhida de 33,1 milhões de hectares, representando 34,5% da área total cultivada no Brasil, que soma 95,8 milhões de hectares, considerando 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes.

Entre as culturas, a soja lidera com um valor de R$ 348,6 bilhões, representando 42,8% do valor total da produção agrícola. Milho e cana-de-açúcar também se destacaram, com produções de R$ 101,8 bilhões e R$ 101,9 bilhões, respectivamente.

“Dos 70 produtos disponíveis, selecionamos 17 de maior relevância nacional: algodão, arroz, cacau, café, cana, feijão, laranja, milho, soja, trigo e mandioca, além de frutas (banana, maçã, mamão, manga, melão e uva). Esses produtos representam 90,4% do valor da produção, totalizando R$ 736 bilhões, e ocupam uma área de 90,8 milhões de hectares (94,8%)”, destacou o Mapa.