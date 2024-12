Com 40 mil m², a nova unidade do Colégio Bernoulli no Vale do Sereno traz inovação, tecnologia e ambientes que transformam o aprendizado

O Colégio Bernoulli unidade Vale do Sereno será inaugurado em fevereiro de 2025, em Nova Lima. Com cerca de 40 mil m² de área construída, a nova unidade foi projetada para atender às necessidades de cada etapa do ensino, desde a Educação Infantil, a partir dos 4 anos, ao Ensino Médio, unindo tecnologia, conforto e inovação.



Cada detalhe da infraestrutura foi pensado para satisfazer os alunos, propiciando ambientes acolhedores. Da convivência social aos esportes e da tecnologia às áreas verdes, a nova unidade transparece o compromisso do Colégio Bernoulli com uma educação de excelência.



Baseado na perspectiva de que o ambiente escolar desempenha um papel crucial na aprendizagem dos alunos, indo muito além do conteúdo das aulas e da dedicação dos professores, o Colégio Bernoulli acredita que ter espaços bem planejados promovem não apenas um ensino mais eficaz, como também o desenvolvimento integral do estudante. Mais do que um local de estudo, a escola é onde o conhecimento ganha vida.



Aprendizagem para além da sala de aula



As relações interpessoais são parte fundamental da experiência escolar. Principalmente no período da Educação Infantil, quando as crianças convivem pela primeira vez com pessoas fora do seu círculo social.



Nas demais séries, os alunos também precisam aprender a lidar com diferentes personalidades e perspectivas. Por isso, ambientes que estimulam a convivência saudável são imprescindíveis para promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.



Espaços integrados e horta pedagógica promovem convivência saudável e desenvolvimento socioemocional dos alunos Divulgação Colégio Bernoulli

Ao priorizar essa metodologia, a nova unidade do Colégio Bernoulli dispõe de espaços de convivência amplos e integrados, propícios para momentos de troca.



Além disso, com a oferta do período integral para alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, esses ambientes são capazes de complementar o aprendizado diário, unindo vivências acadêmicas e sociais nessa fase da aprendizagem.

A nova unidade do Bernoulli conta com laboratórios Maker, horta pedagógica e cozinha experimental para estimular a criatividade Divulgação Colégio Bernoulli

“A nova unidade Vale do Sereno vai ofertar uma educação que promove e se preocupa com habilidades cognitivas, socioemocionais e esportivas, motivando os alunos a alcançarem o seu melhor”, afirma Márcio Ribeiro, diretor do colégio Bernoulli.

Movimento, criatividade e interação

A movimentação faz parte de um aprendizado dinâmico, seja em atividades físicas ou em projetos práticos que instigam a criatividade. O esporte, por exemplo, é uma ferramenta que ensina disciplina e trabalho em equipe, enquanto as atividades que estimulam a “mão na massa” desenvolvem o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a autonomia. Ambas as práticas são essenciais para uma formação integral e alinhada aos desafios do mundo contemporâneo.



No Colégio Bernoulli unidade Vale do Sereno esses valores estarão integrados à rotina escolar. Com quatro quadras poliesportivas, ginásio e espaços voltados à prática do esporte, os alunos serão incentivados a se divertirem, se movimentarem e interagirem. Além disso, os laboratórios Maker, a cozinha e a horta pedagógicas vão proporcionar um ambiente criativo, onde será possível explorar ideias.



Com quadras poliesportivas e ginásio, o Bernoulli Vale do Sereno incentiva o movimento e o aprendizado dinâmico Divulgação Colégio Bernoulli

Tecnologia e formação global



O Colégio Bernoulli oferece programas de imersão em inglês desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A unidade Vale do Sereno reforça esse compromisso, com uma carga horária diferenciada para os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, além do programa Live English para os períodos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.



Salas de aula modernas e ensino bilíngue conectam os alunos do Bernoulli às demandas do mundo globalizado Divulgação Colégio Bernoulli

A educação do futuro exige espaços que incorporem a tecnologia ao cotidiano escolar bem como programas que conectem os alunos ao mundo globalizado. Na nova unidade, essa visão se traduz nas mais de 40 salas de aula equipadas com recursos avançados, atividades integradas à tecnologia e programas de ensino bilíngue, promovendo uma formação completa e alinhada às demandas do século 21. “Esse diferencial reforça a proposta de uma formação completa e voltada para os desafios do futuro”, conclui o diretor.



Matrículas abertas para 2025



As matrículas para o ano letivo de 2025 estão abertas e as famílias interessadas podem agendar visitas guiadas para conhecer as instalações e os diferenciais pedagógicos da nova unidade.



Mais informações sobre as matrículas acesse o site Colégio Bernoulli unidade Vale do Sereno onde é possível acessar imagens e explorar tudo o que o Bernoulli Vale do Sereno tem a oferecer.