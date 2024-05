O Centro Universitário UniBH será homenageado em casas legislativas de Belo Horizonte na próxima semana. De segunda (3/6) a quarta-feira (5/6), a universidade vai comemorar seus 60 anos de fundação e atuação no ensino da capital (confira a programação abaixo).

O objetivo é comemorar a trajetória da instituição. De acordo com o reitor do UniBH, Rafael Cicarinni, o momento será de grande importância, uma vez que corrobora o alto potencial da instituição em moldar futuros e construir valores perenes à sociedade.

“Recentemente o UniBH foi recredenciado com nota máxima (5) pelo MEC, o que nos faz sentir que estamos no caminho certo quanto à oferta de uma educação que projete um futuro melhor para nossos alunos. A homenagem contará com grandes nomes da nossa sociedade reconhecendo e reforçando a importância da educação como um agente vivo da transformação por meio da formação de grandes profissionais”, diz.

Programação

Na próxima segunda-feira (3), o legado da UniBH será celebrado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH, às 19h. Já na terça (4), a universidade vai promover um evento com egressos de destaque no meio jornalístico no campus Buritis. Na ocasião, o laço entre antigos e novos alunos, professores e membros da comunidade serão fortalecidos.

A série de comemorações se encerra na quarta (5), com uma reunião especial no Plenário Amintas de Barros, na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), no bairro Santa Efigênia, também na Região Centro-Sul da capital, às 19h.

História do UniBH

Fundado em 1964 por um grupo de 30 professores, o UniBH começa a sua história como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte (Fafi-BH), tendo como mantenedora a Sociedade Cultural de Belo Horizonte que, logo depois, tornou-se Fundação Cultural de Belo Horizonte (Fundac-BH). De lá para cá, a instituição passou por um processo de ampliação até os dias atuais.

Atualmente, a instituição oferece mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação, além de contar com Hospital Veterinário, Clínica Integrada à Saúde e Núcleo de Práticas Jurídicas que prestam serviços gratuitos à comunidade. Tais iniciativas refletem o compromisso da instituição em ser uma parte ativa e contributiva, bem como o investimento constante em melhorias no ensino, reforçando a educação transdisciplinar focada no desenvolvimento de profissionais do futuro e na transformação através da educação.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos