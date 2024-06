A operação One by one, contra o abuso e exploração sexual infantil, foi deflagrada pela Polícia Federal, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (13/6).





Os policiais cumprem mandado de busca e apreensão contra um suspeito de compartilhar arquivos contendo cenas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet.





Até o momento, foi feita a apreensão de equipamentos de informática, que serão encaminhados à perícia, a fim de obter informações que indiquem o envolvimento do investigado com a prática de outros crimes, bem como a participação de outras pessoas, além de esclarecer todas as circunstâncias sob investigação.





O suspeito alvo do mandado poderá responder pela prática dos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de violência sexual vitimando crianças ou adolescentes, cujas penas que somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no decorrer da investigação.





O nome da operação, “One by One”, na tradução do inglês “Um por um”, faz menção à transmissão de pacotes de dados por redes “peer to peer”, que significa ser feita sem um servidor centralizado, em que cada usuário transfere os dados de sua própria máquina para outro usuário.