Eurípedes Júnior é o principal alvo da Operação Fundo do Poço, que investiga o desvio de R$ 36 milhões do Fundo Eleitoral

A Polícia Federal já cumpriu seis dos sete mandados de prisão que foram expedidos pela Justiça Federal contra acusados de envolvimento em um esquema de desvios de recursos do fundo partidário e eleitoral do PROS, que foi incorporado ao Solidariedade em 2023.

Cinco prisões foram realizadas no Distrito Federal e uma no Paraná. O presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior, está foragido.

Ele é alvo de um mandado de prisão pela acusação de chefiar o esquema criminoso. Além das prisões, a PF cumpre 45 mandados de busca e apreensão, sequestro de 32 imóveis, bens materiais e o bloqueio de R$ 36 milhões dos investigados. O esquema é antigo e vem sendo apontado pelo Correio desde 2017.

Em uma reportagem produzida à época, a reportagem revelou que Eurípedes comprou um helicóptero com recursos públicos para se deslocar da casa dele, em Planaltina de Goiás, para a sede do PROS, no Lago Sul. Na ocasião, a reportagem também visitou uma gráfica que teria recebido verbas públicas destinadas ao partido e às residências de Eurípedes e familiares na cidade.

A Justiça determinou a apreensão do helicóptero, modelo R-66, prefixo PP-CHF, adquirido pelo valor médio de R$ 2,8 milhões. Atualmente, a aeronave está avaliada em R$ 5 milhões. As equipes policiais tentam identificar o paradeiro de Eurípedes. Em 2019, o Correio revelou que o Pros usou candidaturas laranjas nas eleições de 2018.