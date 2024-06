As polícias Civil e Militar deflagraram, nessa quarta-feira (12/6), uma operação conjunta, na região de Abaeté, Centro-Oeste mineiro, de combate ao roubo de gado. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.







A operação é consequência de uma investigação iniciada após o desaparecimento de 13 novilhas e um macho, além de uma roçadeira, um botijão de gás e utensílios de cozinha de uma propriedade rural em Abaeté, causando prejuízo estimado em R$ 100 mil.

As investigações apontaram os suspeitos do crime, assim como a materialidade de crimes de roubo e furto de gado em fazendas da região.





O resultado das investigações possibilitou à Polícia Civil requerer junto à justiça, o cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã de quarta.





Foram realizados levantamentos em propriedades urbanas e rurais. Um dos suspeitos estava no local e confessou a participação no crime. Ele foi ouvido. As investigações prosseguem, com o objetivo de prender outros envolvidos.