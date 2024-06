Vítima executada na porta de escola de BH teria envolvimento com o tráfico de drogas e estaria devendo entorpecentes para outros criminosos

A polícia investiga a morte de um homem de 26 anos que estaria envolvido com o tráfico de drogas do Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (19/6) na Avenida Fazenda Velha, em frente à uma escola municipal.





Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi executado na presença de uma criança de 4 anos. Uma testemunha relatou que a vítima estava sendo seguida pelo atirador, que estava em uma moto vermelha.





Na porta da escola, assim que um grupo de meninos entrou e se distanciou, o homem, identificado apenas como sendo alto e magro, atirou contra a vítima. Mesmo com ela caída, o criminoso continuou disparando à queima-roupa, mirando no rosto e cabeça. Ao menos dez cápsulas foram recolhidas no local.





Apesar dos ferimentos, a vítima foi identificada. A motivação do crime ainda não foi informada. Conforme a Polícia Militar, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas da região e estaria devendo entorpecentes para outros criminosos. Além disso, ele possui passagens por roubo e agressão doméstica.





Um informante informou aos militares que, além do histórico, o jovem também teria irritado alguns traficantes por estar furtando muitas motocicletas. E, por isso, seria alvo de represálias.