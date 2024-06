Um homem foi morto pelo ex de sua namorada na madrugada desta quinta-feira (20/6), em Passos, na Região Sul de Minas Gerais. O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PMMG). Ele também foi acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada desde o início deste ano.

O crime aconteceu na Rua Toledos, Bairro São Benedito. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o assassino invadiu a casa da mulher e se mostrou desequilibrado emocionalmente. No local, estavam a dona da residência, seu namorado atual e outro casal.

O invasor encontrou uma faca na casa e, sem muitas explicações, atacou o namorado de sua ex. Foram dois golpes no homem, que caiu gravemente ferido. Em seguida, o agressor fugiu do local.

A vítima morreu sem que houvesse tempo para socorro. Pouco depois de ser chamada, a equipe da PM conseguiu encontrar o ex-namorado da dona da casa e ele admitiu ter cometido o assassinato, segundo os policiais.

O motivo do homicídio teria sido ciúmes. A mulher disse que namorou o ex por três anos e terminou o relacionamento há seis meses. Desde o fim do relacionamento, contudo, ela teria recebido ameaças do homem de 24 anos, que não aceitava o término.