Duas mulheres, de 24 e 33 anos, foram baleadas na madrugada desta terça-feira (18), enquanto bebiam em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, na Avenida Bandeirantes, em Betim, na Grande BH.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento de rotina, os militares avistaram testemunhas pedindo socorro, pois no local, havia acabado de acontecer uma tentativa de homicídio.

Uma testemunha relatou que estava na área externa da loja de conveniência do posto junto com as vítimas. Elas estavam conversando e tomando cerveja, quando um indivíduo de capuz, que tampava o rosto, se aproximou da mesa e efetuou disparos com a arma de fogo em direção às vítimas.

Após os tiros, o autor fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros. Uma das vítimas foi alvejada na testa e a outra recebeu dois disparos, sendo um na região do ombro e outro na nuca. Após serem estabilizados, as duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital Regional da cidade, mas o estado de saúde delas não foi informado.

A Polícia Civil também compareceu à cena do crime para realizar a perícia. Uma funcionária do estabelecimento informou aos militares que não visualizou a ação, mas apenas ouviu os disparos. A autoria do crime e possíveis motivos serão investigados.