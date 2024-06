Homicídio do adolescente aconteceu na noite dessa segunda-feira (17)

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas no interior de uma residência em Betim, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por uma mulher, que avistou o adolescente no imóvel e chamou os militares.

Quando os policiais chegaram ao local, o Samu já realizava o atendimento da vítima em uma ambulância. Porém, durante o deslocamento para uma unidade de saúde, o adolescente acabou morrendo em virtude dos ferimentos. O corpo foi levado ao necrotério do Hospital Regional de Betim.



A vítima foi identificada pelos militares através de uma tatuagem no braço direito. O adolescente tem passagem registrada na polícia por suspeita de roubo.

A dona do imóvel onde o adolescente foi encontrado relatou que a filha dela tinha um relacionamento amoroso com um amigo da vítima, também de 17 anos. A mãe disse que alugou a casa para que a filha morasse com esse amigo, mas depois que a filha foi agredida pelo adolescente, a relação terminou e ela resolveu devolver a casa.

A mulher disse também que ficou sabendo que o suspeito e a vítima estavam cometendo diversos roubos na região e ambos estavam se escondendo na casa. Segundo ela, o suspeito de ter esfaqueado o adolescente a é justamente o amigo dele, que também já foi identificado, mas segue foragido.

A Polícia Civil vai investigar o caso.