O acidente envolvendo uma van escolar deixou sete crianças feridas nesta terça-feira (16/7) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Testemunhas que estavam no local ajudaram a estabilizar o veículo que capotou e, depois, a retirar os alunos até a chegada das equipes de resgate.

A suspeita é de que o veículo, que transportava 22 alunos, seis a mais que a capacidade permitida, perdeu o freio ao descer a Rua Alumínio, no Bairro Niterói. Desgovernado, ele atravessou a Avenida Magalhães Pinto – a principal do bairro e de grande movimento – bateu em um motociclista, atingiu outros três carros e capotou.





Câmeras de segurança registraram o acidente. Uma delas mostra a van atravessando a Avenida Magalhães Pinto. É possível ouvir os gritos das crianças. A outra registrou o momento em que a van atinge o Palio, depois um Fox que esbarra em uma caminhonete e capota.





Crianças feridas

Das sete crianças levadas para unidades de saúde da cidade, apenas uma, de 11 anos, sofreu ferimentos mais graves no braço e ombro esquerdo. Ela também se queixava de dor na cervical. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levou para o pronto atendimento do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

As demais crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o São João de Deus e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme orientação da regulação. Todas elas com ferimentos leves. Os órgãos de segurança fizeram contato com os pais e responsáveis de todas elas.

O motociclista, de 58 anos, foi socorrido pela Unidade de Suporte Intermediário de Vida (SIV) do Samu. Ele estava consciente, porém confuso, com pressão arterial alterada, queixando-se de dor lombar, com possível fratura nos braços. Ele foi levado para a Sala Vermelha do Hospital São Judas.

Já a motorista da van não teve nenhum ferimento. Estava em estado de choque. Ela foi levada para a delegacia para depoimento. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para os trabalhos de praxe.



Documentação da van

A van, que realiza o transporte escolar para várias instituições, dentre elas um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Bairro Danilo Passos, estava com a documentação em dia. Contudo, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) informou que ele venceria no próximo dia 31 de julho. A pasta está em período de renovação semestral. Até o momento, a proprietária ainda não tinha apresentado a documentação.

À Polícia Militar, a motorista informou que havia submetido a van a revisão há cerca de um mês. "Solicitamos nota fiscal para verificarmos essas informações", informou o tenente Flávio.



"Traumático"

O eletricista Adriano Júnior estava na rua quando o acidente aconteceu. "Escutei o barulho de crianças gritando, muito desesperadas. Aí, eu olhei para cima e vi que a van vinha um quarteirão acima, muito descontrolada, muito rápida. Na hora que firmei o olho, ela passou por cima da moto e bateu no carro. Ele fez uma espécie de rampa para ela. Ela voou, subiu e desceu. Aí foi o desespero para ajudar a resgatar as crianças", relembra.

Quando a van parou, ele e outras testemunhas ajudaram a estabilizá-la para que não tombasse mais uma vez. Em seguida, começaram a retirar as crianças enquanto outros ligavam para o resgate.

O eletricista classificou o que viu como traumático. "Estava trabalhando e nem consegui continuar mais. Foi uma cena que vai ficar marcada, uma coisa muito terrível".



A aposentada Cleusa Ferreira estava no fundo da casa quando ouviu o barulho. "Quando cheguei aqui tinham duas crianças do lado de fora. Tentei conversar para ajudar, acalmar. Elas falaram que estavam na van, mas que não tinham se machucado. Um grande susto", contou.