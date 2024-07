Uma amostra do vírus da febre amarela foi encontrado em um mico no bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16/7).







Não há áreas isoladas. Como forma de prevenção, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde fazem o monitoramento de cobertura vacinal em residências que estejam em um raio de cerca de 300 metros de onde o animal foi encontrado.





Além disso, as vistorias dos profissionais da Zoonoses também foram intensificadas na área, com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

“Cabe reforçar que a vacinação é a melhor forma de proteção contra a doença. As doses são gratuitas e estão disponíveis em todos os 152 centros de saúde da cidade e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Em relação ao esquema vacinal, as crianças devem tomar a primeira dose aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Acima de quatro anos, a vacina é aplicada em dose única”, informou a prefeitura.

A PBH ainda reforçou que os macacos não apresentam riscos para a saúde humana e que não transmitem a doença diretamente para humanos.

Em abril, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas com transmissão ativa do vírus da doença depois que um homem de 50 anos, residente em Águas de Lindóia, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, morreu. A vítima não tinha registro de vacina contra febre amarela e apresentou dois exames positivos para o vírus.

Além do registro em Minas, ao menos outros três casos foram confirmados no Brasil nos últimos seis meses, de acordo com o Ministério da Saúde. Desses, dois resultaram em mortes. As ações de vigilância têm como objetivo comunicar casos suspeitos com a maior agilidade possível, para que futuros surtos da doença sejam evitados, visto que a febre amarela tem alto índice de letalidade.