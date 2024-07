Um homem, de 23 anos, morreu em um confronto com a polícia na noite dessa segunda-feira (15/7), no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.







Segundo o boletim de ocorrência, o homem é suspeito de roubar o carro de uma mulher no bairro Colorado, em Contagem, com outros dois colegas. Depois do crime, o grupo se separou e o homem fugiu com o veículo roubado pela BR-040 até Ribeirão das Neves.





Militares patrulhavam a área do Bairro Veneza quando flagraram um veículo com as mesmas características do carro roubado em Contagem e iniciaram a perseguição.





Durante a fuga, o homem perdeu o controle da direção do carro e bateu contra um comércio. O suspeito fugiu a pé, entrou em uma barbearia, pulou um muro e caiu dentro de uma casa.

A polícia fez o cerco do imóvel e flagrou o homem tentando pular para a residência ao lado. Os militares deram ordem de parada, mas o homem fez movimento para sacar uma arma de fogo e foi atingido pela PM. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu pouco depois.





Na cintura do homem, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Ainda segundo a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Os outros dois suspeitos de terem participado do roubo ao carro não foram localizados.