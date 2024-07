Uma van escolar foi consumida pelo fogo na manhã desta terça-feira (16/7), na BR-381, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.







O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do bairro Veneza. No local, dois caminhões pipa da Prefeitura de Ipatinga ajudaram no combate ao fogo.





Havia muita fumaça que se dirigia para o meio da pista da BR-381, o que assustou pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Os bombeiros fizeram o controle do incêndio e eliminaram os riscos de novos acidentes na região.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe como o incêndio começou.