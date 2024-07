Dois motociclistas - um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 37 - morreram em um acidente entre duas motos nessa segunda-feira (15/7), na rodovia LMG-744, em São José da Safira, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os motociclistas transitavam no sentido oposto da rodovia estadual quando, na altura do km 5, bateram de frente. As vítimas morreram no local do acidente.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.

Ainda de acordo com a PMRv, as vítimas eram moradoras do assentamento Ira Aguiar, localizado próximo a São José da Safira.





Um dos veículos foi removido por estar com documentos atrasados.