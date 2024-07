Idoso morre após cair de moto e ser atropelado por caminhão

Um idoso de 78 anos morreu após um trágico acidente envolvendo uma moto e um caminhão na tarde dessa segunda-feira (15/7) em Cataguases, na Zona da Mata mineira.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão relatou que, ao fazer uma curva, ouviu o barulho de uma moto e, em seguida, viu a vítima caída entre as rodas do veículo. O condutor tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu parar a tempo.





O Samu foi acionado, mas, mesmo com o atendimento, o idoso não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão não apresentava sinais de embriaguez e estava com todos os documentos do veículo em ordem. Ele foi levado à delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o ocorrido.