Maick Xavier de Carvalho, de 31 anos, morto em um acidente doméstico com uma esteira elétrica nessa segunda-feira (15/7), em Pedro Leopoldo, na Grande BH, era engenheiro de controle e automação e sócio de uma hamburgueria.





O empresário consertava a esteira quando uma peça se soltou e atingiu a cabeça dele. Os bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte do homem no local.

Leia: mineira que deseja realizar morte assistida vai implantar neuroestimulador





Nas redes sociais, a mulher de Maick, Emiliana Miranda, chegou a pedir socorro. “Preciso de um helicóptero. Houve um acidente aqui em casa”. Horas depois da publicação, a mulher se despediu do marido. “Que Deus te receba com muita alegria”.

Na manhã de hoje, a mulher fez uma homenagem para o marido com um vídeo do casal na academia, atividade que, segundo ela, faziam juntos.





Amigos do empresário também usaram as redes sociais para se despedir. “Meu grande amigo partiu, mas a amizade vai sempre permanecer nas lembranças e no coração”.





A hamburgueria da qual Maick é sócio informou que não funcionará nesta terça-feira, em luto. Informações sobre o velório e enterro do comerciante ainda não foram divulgadas.





A perícia da Polícia Civil investiga o caso.





Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi removido ao Posto Médico-Legal da região para ser submetido a exames. "A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias da morte".Maick deixa esposa e dois filhos pequenos.