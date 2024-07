Uma mulher de 55 anos ficou gravemente ferida depois de capotar o veículo que dirigia na BR-154, na altura do km 87, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e encontrou a vítima com uma das pernas presa às ferragens. Após estabilizá-la, os socorristas conseguiram liberá-la e retirá-la do veículo de forma segura. O veículo ficou completamente destruído com o impacto do acidente.

Durante o resgate, os bombeiros enfrentaram um desafio adicional: um enxame de abelhas, localizado em uma árvore próxima ao local do acidente, dificultou parte do atendimento à vítima. Apesar do contratempo, a equipe conseguiu completar o resgate.

Aos militares, a motorista contou ter perdido o controle do carro em uma curva. Ela foi retirada do veículo consciente, apresentando contusões, escoriações e cortes pelo corpo, além de uma hemorragia no braço esquerdo.





A vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.