A Rainha Elizabeth (1926-2022) enfrentou um câncer nos ossos no último ano de sua vida. A revelação foi feita pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson em sua nova autobiografia, "Unleashed"





A causa da morte da monarca, segundo a certidão de óbito, foi velhice. "Eu já sabia há um ano ou mais [antes da morte da rainha] que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e os médicos dela estavam preocupados com a possibilidade de um agravamento rápido", conta ele, em trecho da obra publicado pelo jornal Daily Mail.





Johnson também narrou como foi seu último encontro com a rainha, apenas dois dias antes da morte dela. "Elizabeth parecia pálida e curvada e tinha hematomas nas mãos e punhos, provavelmente por causa das injeções e acessos. Sua mente não foi afetada pela doença”, diz o trecho.





Além do ex-primeiro-ministro, o amigo do príncipe Phillip Gyles Brandreth contou no livro "Elizabeth - an intimate portrait" ("Um retrato íntimo", em tradução livre) que a monarca chegou a ser diagnosticada com um tipo raro de câncer na medula.

Na autobiografia, Boris Johnson também aborda outras questões, como uma tentativa dele de impedir o príncipe Harry a se mudar para os Estados Unidos. Na obra, que chega às livrarias em 10 de outubro, o ex-primeiro-ministro promete revelar a "verdade sem filtros" sobre o Brexit, a COVID-19 e o Partido Conservador.

No livro, ele descreve sua ascensão política até se tornar prefeito de Londres, a campanha pelo Brexit e como se tornou o primeiro-ministro conservador, em 2019.