Preço dos corgis bate recorde após morte de Elizabeth II

Corgi, o preferido da Rainha (foto: wikimedia commons)

Os corgis, a raça de cachorro preferida da falecida rainha Elizabeth II , atingem preços recordes no Reino Unido após a morte da monarca, que ao longo de sua vida teve trinta desses cachorros."Os preços pedidos pelos criadores de corgi registrados atingiram um recorde hoje", disse um porta-voz do Pets4Homes, um site de venda de animais do Reino Unido, nesta segunda-feira.O preço médio dobrou nos últimos três dias, segundo essa fonte."Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis quebram a barreira de 2.500 libras [R$ 14.448,26 no câmbio desta segunda-feira, 26/9] pela primeira vez", disse ele.O site registra dez vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada.