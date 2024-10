O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu o russo Daniil Medvedev (N.5) nesta terça-feira (1º) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim, na qual vai enfrentar o italiano Jannik Sinner (N.1).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 23 minutos.

Os dois tenistas começaram dominando com seus respectivos saques, até que o espanhol quebrou o serviço de Medvedev, dando início a uma série de quebras para ambos os lados.

"Foi algo inusitado, com várias quebras de serviço no primeiro set. Quebrei [para fazer 3-2] e no game seguinte não sei o que aconteceu comigo. Talvez tenha perdido um pouco de concentração, errei algumas vezes no primeiro serviço, o que contra Daniil é uma arma importante em quadra dura. Você tem que encaixar um bom primeiro saque para ter chance de atacar", explicou Alcaraz.

Na última dessas quebras, em que Medvedev sacava para forçar o 'tie break', o espanhol fechou a primeira parcial.

Já o segundo set teve o domínio de Alcaraz, com Medvedev menos eficiente no saque (68% dos pontos vencidos com o primeiro serviço e 46% com o segundo), e o espanhol não deixou escapar a oportunidade de selar rapidamente a vitória.

"Estou feliz por ter jogado um grande tênis no final do primeiro set e depois sacando com 6-5. Fiz um bom trabalho. Depois disso, você tem um set de vantagem e fica mais fácil. É algo que faz com que você jogue contra Daniil com mais confiança", comentou Alcaraz após a partida.

O espanhol de 21 anos buscará seu 16º título no circuito da ATP contra Jannik Sinner, atual campeão do torneio de Pequim, que na outra semifinal derrotou o surpreendente chinês Yunchaokete Bu (N.96) por 6-3 e 7-6 (7/3).

Apesar da superioridade, Sinner se complicou no duelo, principalmente porque não aproveitou suas chances de quebra (apenas uma em nove) e porque cometeu muitos erros não forçados (38), embora tenha feito mais que o dobro de 'winners' de seu adversário (31 contra 15).

Uma quebra foi o suficiente para fechar o primeiro set, mas quando parecia que já tinha feito o mais difícil, o italiano se deparou com a resistência de Bu, que jogou o torneio graças a um 'wildcard' (convite).

O tenista chinês manteve seu saque até levar o segundo set para o 'tie break', em que Sinner mostrou mais frieza para fechar o jogo.

Jannik Sinner, que só perdeu cinco jogos este ano, tentará seu sexto título em 2024. Duas desas derrotas foram justamente diante de Alcaraz, no Masters 1000 de Indian Wells e em Roland Garros, ambas em semifinais.

