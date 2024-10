A modelo Adriana Vieira foi encontrada morta, no dia 21 de setembro, em um barco após uma festa, na Flórida, Estados Unidos. A informação foi confirmada por familiares e colegas da brasileira.

Por meio das mídias sociais, o irmão e a mãe da vítima publicaram uma nota dizendo não saber o motivo do óbito. O Ministério das Relações Exteriores, através do Consulado-Geral de Miami, afirmou estar em contato com autoridades locais e com parentes da modelo para prestar assistência consular.





Saiba quem é a modelo brasileira





Natural de São Paulo, Adriana Vieira vivia há cerca de seis anos no estado americano. Ela havia se mudado com o então marido, Roberto Tesário, e o filho. A brasileira era rapper e utilizava o nome ‘Lady Rich Forever’ - Dama Rica para Sempre, em tradução literal.

Em seu Instagram, a modelo acumulava aproximadamente 600 mil seguidores e ostentava uma vida de luxo com carros caros, restaurantes e hotéis badalados e diversas viagens. Além de postar sua rotina em festas com artistas do Hip-Hop norte-americano, como Lil Baby e Tyga. Seu perfil no Spotify possui 10 músicas publicadas.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos