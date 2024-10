A nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu nesta terça-feira (1º) que, durante seu mandato, serão respeitadas as liberdades civis e os investimentos privados, em meio a preocupações com projetos de lei promovidos por seu antecessor e aliado de esquerda, Andrés Manuel López Obrador.

"Em nosso governo garantiremos todas as liberdades (...) Quem disser que haverá autoritarismo estará mentindo", afirmou a governante, de 62 anos, durante sua posse.

"Tenham certeza de que os investimentos de acionistas nacionais e estrangeiros estarão seguros em nosso país", acrescentou.

Sheinbaum inicia seu mandato único de seis anos em meio a protestos contra a reforma do Judiciário impulsionada por López Obrador.

Os Estados Unidos, maior parceiro comercial do México, criticaram a reforma, alegando representar um "risco" e uma "ameaça" para a relação entre os dois países.

