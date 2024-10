Um estudante de medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, decidiu realizar um teste para saber se o consumo de ovos aumenta o nível de colesterol ruim (LDL). Durante o experimento, publicado em seu canal do YouTube, Nick Norwitz consumiu 24 ovos por dia durante um mês, totalizando 720 unidades.





A polêmica sobre a ingestão de ovos é antiga. Enquanto alguns especialistas da comunidade médica defendem que o alimento é uma fonte natural e saudável de proteína, outros dizem que pode aumentar o colesterol.





Confira os resultados do teste





Durante o experimento, Norwitz monitorou seus níveis de gordura semanalmente. Na primeira semana, houve uma redução de 2%, e, nas outras, o colesterol caiu quase 18%. Ele finalizou o teste com níveis abaixo dos 90mg, considerados saudáveis. O estudante ainda verificou que a taxa de colesterol bom (HDL) permaneceu alta, indicando que o corpo foi capaz de lidar com o aumento da ingestão de lipídios.

Os resultados estão alinhados com estudos científicos publicados no banco de dados PubMed, que indicam que o consumo do alimento não aumenta significativamente os níveis de LDL em grande parte da população. Isso se daria devido ao mecanismo de regulação de lipídios pelo intestino.





Apesar dos resultados positivos, Norwitz indica que o nível de colesterol pode variar de acordo com o metabolismo de cada pessoa e que indivíduos com diabetes ou hipercolesterolemia familiar podem reagir de forma diferente ao consumo de ovos. Ele ainda recomenda que qualquer mudança na dieta deve ser feita sob orientação médica.





Especialistas reagem ao experimento





O vídeo do estudante já ultrapassou 250 mil visualizações, atraindo atenção para o debate. Nas mídias sociais, outros especialistas, como nutricionistas, corroboram com a conclusão de que os ovos, principalmente as gemas, não são tão prejudiciais quanto se pensa. Os profissionais ainda afirmam que seus nutrientes são essenciais para o funcionamento do cérebro e sistema nervoso.