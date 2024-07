Antes de usar o alimento no rosto, como a clara para máscara facial, é necessário fazer teste de alergia

Os ovos, além de serem fonte versátil de nutrientes na culinária, também têm sido cada vez mais reconhecidos por seus benefícios cosméticos. Do cuidado com a pele ao tratamento capilar, os ovos oferecem uma gama de nutrientes essenciais que podem ajudar a promover uma pele radiante e cabelos saudáveis. Vamos explorar 10 maneiras criativas de incorporar os ovos na rotina de beleza:

1. Máscara facial de clara de ovo: A clara de ovo é rica em proteínas e pode ajudar a tonificar e firmar a pele, reduzindo a aparência de poros dilatados, além de ter colágeno, que dá elasticidade à pele. Quando combinada com iogurte, uma ótima fonte de ácido láctico, esta máscara esfolia o rosto, deixando-o macio e suave.

2. Máscara de ovo para cabelos danificados: A gema do ovo é uma fonte de ácidos graxos e vitaminas que podem ajudar a restaurar a hidratação e o brilho dos cabelos secos e danificados.



3. Tratamento para cabelos oleosos: A clara de ovo pode ajudar a controlar a produção de óleo no couro cabeludo, deixando os cabelos mais limpos e com aparência mais fresca.

4. Esfoliante facial de ovo e açúcar: A mistura de clara de ovo e açúcar pode criar um esfoliante suave que remove as células mortas da pele, deixando-a macia e renovada.

5. Condicionador natural para cabelos: A gema do ovo é rica em proteínas e nutrientes que podem ajudar a fortalecer e nutrir os cabelos, deixando-os mais suaves e fáceis de pentear.

6. Máscara clareadora para a pele: A clara de ovo pode ajudar a clarear manchas escuras e uniformizar o tom da pele, deixando-a mais luminosa e radiante.

7. Tratamento para olheiras: Aplicar clara de ovo sob os olhos pode ajudar a reduzir o inchaço e a aparência de olheiras, proporcionando aparência mais descansada.



8. Condicionador para cutículas: Massagear a gema do ovo nas cutículas pode ajudar a hidratá-las e fortalecê-las, prevenindo a quebra e promovendo unhas saudáveis.

9. Máscara capilar nutritiva: A mistura de ovos, azeite e mel pode criar uma máscara capilar nutritiva que hidrata e fortalece os cabelos, deixando-os mais brilhantes e resistentes.

10. Clara de ovo tem propriedades antimicrobianas: O efeito se dá através da enzima lisozima, que reduz os poros da pele, reduzindo o acúmulo de sujeira e poeira entre eles, o que pode diminuir a acne, além de ser anti-inflamatória.



Maximize os efeitos da máscara facial com cuidados antes e depois: antes de uma pessoa aplicar clara de ovo no rosto, ela deve fazer teste de alergia, o qual envolve a aplicação de uma pequena quantidade de clara nas costas atrás da orelha, já com pele higienizada. Espere cerca de duas horas e depois enxágue. Examine a área para garantir que não haja vermelhidão, coceira, inchaço ou outro sinal de reação alérgica. É um teste simples, o diagnóstico correto é sempre feito por um profissional.



Se já viu que não tem alergia, o próximo passo é limpar a pele. Encontre um limpador facial desenvolvido para o seu tipo de pele e use-o. A limpeza ajuda a preparar o rosto para absorver os nutrientes e ingredientes ativos da máscara, maximizando a eficácia.



Depois de retirar a máscara facial, você deve hidratar a pele ainda úmida. Escolha um hidratante adequado a seu tipo de pele e passe. Lembre-se, também, de usar, no dia a dia, protetor solar indicado pelo seu médico.



Insira ovos na alimentação. Eles são repletos de vitaminas, minerais, proteínas de alta qualidade, como vitaminas do complexo B representado por tiamina, riboflavina, colina, vitamina B12, ácido fólico, piridoxina, biotina e vitaminas lipossolúveis A, D, E, K. Além disso, contêm minerais, como ferro, selênio, magnésio e zinco, além dos carotenoides luteína e zeaxantina, conhecidos pela função protetora dos olhos e da visão, com função antioxidante.